CHP'nin Yeni Halkçılık Programı: Değişim ve Hedefler

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den Yeni Program Açıklaması

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partinin yeni programına "Halkçılık Programı" adını vereceklerini duyurdu. Bu program, halkın sorunlarına ve taleplerine çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı Tamamlandı

Başkent Ankara'daki ATO Congresium salonunda gerçekleştirilen üç gün süren İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı, parti tüzüğünde 28 maddelik değişiklikle başladı.

Parti milletvekilleri, Merkez Yönetim ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Sosyalist Enternasyonel komitesi katılarak Program Çalıştayı düzenlediler. Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı çalıştayda, Ankara Deklarasyonu ve Program Komisyonu Raporu delegelerin oylarıyla kabul edildi.

Yeni Programın Hedefleri

Böke, yeni programın çağın gerekliliklerine uygun, yalın ve kolay okunur bir metin olmasını hedeflediklerini ifade etti. Türkiye İttifakı seçmenlerinin yanı sıra toplumun çeşitli kesimlerinden fikirler alarak hazırlayacakları programda, halkla birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Katılımcı Bir Süreç

Böke, yeni programın, Türkiye'de kutuplaşmayı aşmaya ve demokrasi birlikteliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti:

"Yeni programımız hem partimizin temel doğrultusunu yansıtacak hem de iktidara ulaşma hedefimize önemli bir katkı yapacaktır."

1910'ların Halkçılık Programı ve Yeni Hedefler

Böke, 13 Eylül 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM'ye sunulan eski Halkçılık Programı’nın ruhuyla yeni programı geliştireceklerinin altını çizerek, tüm vatandaşları bu programa katkı vermeye davet etti.

CHP, yarın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak; Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı'na ziyaretler gerçekleştirecek, ardından "CHP Tarihi Sergisi"ni gezecek ve akşam saatlerinde genel merkezde konser etkinliği düzenleyecek.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.