Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP'nin Yeni Halkçılık Programı: Değişim ve Hedefler

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yeni programlarının adını "Halkçılık Programı" olarak duyurdu. Halkın talepleri doğrultusunda hazırlanacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:50
CHP'nin Yeni Halkçılık Programı: Değişim ve Hedefler

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den Yeni Program Açıklaması

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partinin yeni programına "Halkçılık Programı" adını vereceklerini duyurdu. Bu program, halkın sorunlarına ve taleplerine çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı Tamamlandı

Başkent Ankara'daki ATO Congresium salonunda gerçekleştirilen üç gün süren İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı, parti tüzüğünde 28 maddelik değişiklikle başladı.

Parti milletvekilleri, Merkez Yönetim ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Sosyalist Enternasyonel komitesi katılarak Program Çalıştayı düzenlediler. Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı çalıştayda, Ankara Deklarasyonu ve Program Komisyonu Raporu delegelerin oylarıyla kabul edildi.

Yeni Programın Hedefleri

Böke, yeni programın çağın gerekliliklerine uygun, yalın ve kolay okunur bir metin olmasını hedeflediklerini ifade etti. Türkiye İttifakı seçmenlerinin yanı sıra toplumun çeşitli kesimlerinden fikirler alarak hazırlayacakları programda, halkla birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Katılımcı Bir Süreç

Böke, yeni programın, Türkiye'de kutuplaşmayı aşmaya ve demokrasi birlikteliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti:

"Yeni programımız hem partimizin temel doğrultusunu yansıtacak hem de iktidara ulaşma hedefimize önemli bir katkı yapacaktır."

1910'ların Halkçılık Programı ve Yeni Hedefler

Böke, 13 Eylül 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM'ye sunulan eski Halkçılık Programı’nın ruhuyla yeni programı geliştireceklerinin altını çizerek, tüm vatandaşları bu programa katkı vermeye davet etti.

CHP, yarın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak; Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı'na ziyaretler gerçekleştirecek, ardından "CHP Tarihi Sergisi"ni gezecek ve akşam saatlerinde genel merkezde konser etkinliği düzenleyecek.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci...

CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!