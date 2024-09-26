CHP'nin Yeni Yasama Yılı Vizyonu: Kutuplaşmadan Uzak Bir Çalışma

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yasama Yılını Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni yasama yılına dair önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ekim Salı günü başlayan 28. Dönem 3. Yasama Yılı ile ilgili olarak, "Hiçbir zaman kutuplaşmadan, tartışmadan, kavgadan yana değiliz. Bu ağır sorunlar içerisinde Meclisin, 1920 ruhu ile birlik beraberlik içerisinde, tamamen sorunlara, vatandaşın dertlerine odaklanan ve çözümleri bulmaya çalışan bir çalışma içerisinde olması için gayret edeceğiz," dedi.

Milletin Sorunlarına Odaklanma Vurgusu

Emir, parlamento olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışacaklarını ifade etti. "Milyonlarca vatandaşımız, emeklilerimiz ücretlerine zam bekliyor. Memurlarımız, atama bekleyen öğretmenlerimiz ve işsiz gençlerimiz, Meclisimizden çalışmalar bekliyor," diyen Emir, kaliteli bir yasama dönemi amaçladıklarını belirtti.

Anayasa Değişikliği İhtiyacı

Yeni yasama yılı içerisinde gündeme gelmesi beklenen anayasa ve Meclis içtüzüğü değişiklikleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Emir, "Yeni bir anayasa ihtiyacımız vardır. Daha özgürlükçü, demokratik, katılımcı, sivil bir anayasa gerekmektedir," şeklinde konuştu. Ancak mevcut anayasaya uyulmasının önemine de dikkat çekti.

Emir, yeni yasama yılının tüm Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, diğer siyasi parti grupları ve milletvekillerine başarılar diledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.