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CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanunun sorunlarını eleştiren partililer, çözüm beklentilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:00
CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Yüksek Mahkeme önünde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Mahkeme Sürecinin Önemi

Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle kamuoyunu ilgilendiren konularda hızlı karar almasının son derece önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, AYM'nin kararlarının bazen 5-6 ay sonra Resmi Gazete'de yayımlandığını vurgulayarak bu durumun kamuoyunun vicdanını yaraladığını ifade etti.

Partinin Başvuru Gerekçeleri

Günaydın, CHP'nin 1 Haziran 2023'ten bu yana toplam 39 yasa ve kararnameye ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatarak, bu durumun TBMM'de ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin sık yapıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Kanunun Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 18 Ekim 2024'te yayımlanan kanunun iptali için yapılan başvurunun gerekçelerini açıkladı. Özçağdaş, kanunda öğretmenlerin kullanacağı okul dışı imkanların belirsizliğine, güvenlik soruşturması gibi süreçlerin liyakate aykırı olmasına ve aday öğretmen yetiştirme programının içeriğinin belirsizliğine dikkat çekti.

Sonuç Beklentileri

Özçağdaş, bu yasama döneminin en çok tartışılan ve toplumsal karşılık gören kanun teklifini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını ifade ederken, 1,2 milyon öğretmeni, 1 milyon atanmayan öğretmeni ve 19 milyon çocuğu doğrudan etkileyen bir düzenlemeyi konuştuklarını vurguladı. Herkesin yaşam standartlarını etkileyen bu kanunun, öğretmenlerin sorunlarını çözmediği ve milli eğitim sistemini iyileştirmediği eleştirisinde bulundu.

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa...

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), partililerle birlikte AYM'ye bulundukları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa...

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), partililerle birlikte AYM'ye bulundukları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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