CHP Parti Meclisi 10 Şubat'ta Erken Seçim Gündemiyle Toplanıyor

CHP Parti Meclisi Erken Seçim İçin Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), 10 Şubat Pazartesi günü, erken seçim gündemiyle bir araya gelecek. Partiden edinilen bilgilere göre, toplantı, Genel Başkan Özgür Özel'in sunumu eşliğinde CHP Genel Merkezi'nde, saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Gündem Maddeleri

Toplantının başlıca gündeminde, CHP’nin bir sonraki genel seçimde alacağı cumhurbaşkanı adayına yönelik uygulanan "ön seçim" yönteminin detayları yer alacak. Bu bağlamda, parti üyelerine sorularak belirlenmesine karar verilen ön seçim uygulaması ve aday kriterleri üzerinde çalışmalara ihtiyaç duyulması da masaya yatırılacak.

Stratejiler ve Bilgilendirme

Bunun yanı sıra, CHP PM üyeleri, erken seçim stratejileri ve ön seçim sürecine dair güncel durumu değerlendirip, birbirleriyle görüş alışverişinde bulunacak. Böylece, partinin seçim süreçlerinde nasıl bir yol haritası çizeceği konusunda önemli bilgiler paylaşılmış olacak.