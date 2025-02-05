DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

CHP Parti Meclisi 10 Şubat'ta Erken Seçim Gündemiyle Toplanıyor

CHP, 10 Şubat'ta erken seçim stratejilerini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni toplayacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda önemli kararlar alınacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:47
CHP Parti Meclisi 10 Şubat'ta Erken Seçim Gündemiyle Toplanıyor

CHP Parti Meclisi Erken Seçim İçin Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), 10 Şubat Pazartesi günü, erken seçim gündemiyle bir araya gelecek. Partiden edinilen bilgilere göre, toplantı, Genel Başkan Özgür Özel'in sunumu eşliğinde CHP Genel Merkezi'nde, saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Gündem Maddeleri

Toplantının başlıca gündeminde, CHP’nin bir sonraki genel seçimde alacağı cumhurbaşkanı adayına yönelik uygulanan "ön seçim" yönteminin detayları yer alacak. Bu bağlamda, parti üyelerine sorularak belirlenmesine karar verilen ön seçim uygulaması ve aday kriterleri üzerinde çalışmalara ihtiyaç duyulması da masaya yatırılacak.

Stratejiler ve Bilgilendirme

Bunun yanı sıra, CHP PM üyeleri, erken seçim stratejileri ve ön seçim sürecine dair güncel durumu değerlendirip, birbirleriyle görüş alışverişinde bulunacak. Böylece, partinin seçim süreçlerinde nasıl bir yol haritası çizeceği konusunda önemli bilgiler paylaşılmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
3
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
4
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı
6
Google Yapay Zeka İlkelerine Yapılan Güncellemeyle Silah Kullanımı Vurgusu Kaldırıldı
7
Bakan Kurum: 'Hiçbir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümle İlgili Talebinin Engellendiğini İddia Edemez'

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı