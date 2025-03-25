CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu Gündemiyle Perşembe Toplanıyor

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu üzerine perşembe günü Ankara'da toplanacak ve önemli konuları görüşecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:08
CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu Gündemiyle Perşembe Toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle perşembe günü kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılacak olan toplantı, 11.30'da Ankara'da başlayacak.

Toplantının açılışında Özel'in sunuş ile güncel siyasi gelişmeleri değerlendirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda, 23 Mart'ta gerçekleştirilen örgüt denetiminde ön seçim sonuçları ışığında İmamoğlu’nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma süreci ele alınacak.

PM'de ayrıca; İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili yolsuzluk soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanılmasına dair iddialar üzerine başlattığı soruşturma, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurusu gibi konular da gündemde yer alacak.

Toplantıda, PM üyeleriyle birlikte yapılacak görüş alışverişleri neticesinde, özellikle İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP'nin genel gündemindeki diğer konular için bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak
2
Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
4
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi
5
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı
6
Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti
7
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor