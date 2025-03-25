CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu Gündemiyle Perşembe Toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle perşembe günü kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılacak olan toplantı, 11.30'da Ankara'da başlayacak.

Toplantının açılışında Özel'in sunuş ile güncel siyasi gelişmeleri değerlendirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda, 23 Mart'ta gerçekleştirilen örgüt denetiminde ön seçim sonuçları ışığında İmamoğlu’nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma süreci ele alınacak.

PM'de ayrıca; İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili yolsuzluk soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanılmasına dair iddialar üzerine başlattığı soruşturma, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurusu gibi konular da gündemde yer alacak.

Toplantıda, PM üyeleriyle birlikte yapılacak görüş alışverişleri neticesinde, özellikle İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP'nin genel gündemindeki diğer konular için bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor.