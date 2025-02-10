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CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi: Erken Seçim ve Ön Seçim Tartışıldı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanarak erken seçim ve ön seçim uygulamalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:02
CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi: Erken Seçim ve Ön Seçim Tartışıldı

CHP Parti Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, CHP Genel Merkezinde yaklaşık 5 saat sürdü.

Erken Seçim Gündemi

Toplantının ana konusu, erken seçim seçeneği oldu. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP, bir sonraki genel seçimde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine danışma kararı aldı ve bu kapsamda ön seçim uygulaması masaya yatırıldı.

Ön Seçim Yönergesi Ele Alındı

Ön seçim için hazırlanan yönerge toplantıda okunurken, bu yönergenin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu. Yönergede belirtilen adaylık kriterleri arasında, adayın son cumhurbaşkanlığı seçimindeki şartları taşıması ve aynı zamanda parti üyesi olma gerekliliği vurgulandı.

Oylama Yapılmadı

Toplantıda, yönerge PM üyeleri tarafından oylamaya sunulmadı. Bununla birlikte, Merkez Yönetim Kurulu (MYK)'na yönergede revize yapma yetkisi verildi. Ön seçim ve yönergenin detayları, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında da gündeme alınacak.

Olağan Kurultay İncelemesi

PM toplantısında ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair başlatılan inceleme de değerlendirildi.

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