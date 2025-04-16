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CHP Proje Okulları Öğretmen Atamalarının İptali İçin Dava Açtı

CHP, proje okullarındaki öğretmen atamalarının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:56
CHP Proje Okulları Öğretmen Atamalarının İptali İçin Dava Açtı

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullarına yapılan öğretmen atamalarının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve diğer partililerle birlikte, dava dilekçesini teslim etmek üzere mahkemeye geldi. Özçağdaş burada yaptığı açıklamada, proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliğini eleştirerek,

"Sayın Bakan, '38 bin öğretmenimiz vardı, 32 bini devam ediyor, 6 bini yer değiştirdi' diyor. Sayın Bakan, bu 6 bin kişinin görevine devam etmemesine nasıl karar verdin?"

diye konuştu.

Özçağdaş, iktidarın, proje okullarında "tamamen itaatkar, kanaatkar ve biat eden nesiller yetiştirmeyi" hedeflediğini iddia ederek,

"Öğretmenleri tamamen yandaş listelerle uzaklaştırdınız, öğrencilere zulüm ettiniz, bundan vazgeçin."

dedi. Açıklamaların ardından Özçağdaş ve beraberindekiler, dava dilekçesini Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sundu.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için...

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki partililerle beraber dava dilekçesini sunmak için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne geldi. Özçağdaş, burada açıklamalarda bulundu.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için...

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki partililerle beraber dava dilekçesini sunmak için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne geldi. Özçağdaş, burada açıklamalarda bulundu.

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