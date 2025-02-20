CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın içinde bulunduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:29
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

Rize'nin Ardeşen İlçesinde Trafik Kazası

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile birlikte toplamda üç kişi yaralandı. Kaza, ilçenin Yeniyol köyü mevkisinde gerçekleşti.

Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın ardından, yaralananlar arasında Milletvekili Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve yanında bulunan Muhammet M. yer alıyor.

Kaza sonrasında ihbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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