CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

Rize'de trafik kazasına karışan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:57
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kazanın, ilçenin Yeniyol köyü mevkisinde Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobilin, Serdar K. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı. Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Milletvekili Ocaklı'nın genel cerrahi servisindeki tedavisi sürüyor.

Ocaklı'dan Açıklama

Olay sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Ocaklı, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını belirtti. Diğer araçtaki sürücü ve yolcunun da sağlığında kalıcı bir sorunun olmadığını ifade eden Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibarıyla her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum." dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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