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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Hatay Açıklamaları: Suriye Sorununa Dikkat Çekti

Deniz Yücel, Hatay'da Suriye'deki etnik ve inanç farklılıklarının zenginlik olduğunu belirtti, kentteki sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:16
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Hatay Açıklamaları: Suriye Sorununa Dikkat Çekti

Deniz Yücel Hatay'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'da yaptığı basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Yücel, "Suriye'nin etnik, kültürel ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü ve bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hatay'ın Sorunlarına Dikkat Çekti

Yücel, partisinin Hatay il başkanlığında düzenlediği toplantıda, CHP'nin tüm milletvekilleri, yöneticileri ve kadrolarının Hatay ile özel olarak ilgilendiğini belirterek, sorunlar çözülene kadar Hatay'ın ve Hataylıların yanında olacaklarını vurguladı. 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden geçen süreye rağmen, kentte hala barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında ciddi sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Suriye Sorunu ve Hatay İlişkisi

Yücel, Hatay'ın Suriye ile olan ilişkisini değerlendirerek, "Suriye'de yaşananları Hatay'dan ayrı değerlendiremiyoruz. Suriye'deki savaş nedeni ile yaşanan göç ve rejim değişikliğinin de Hatay'ı doğrudan etkilediğini" aktardı. Ayrıca, Yücel, CHP olarak Suriye'deki siyasi ve sosyal gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Vizyonu

Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk seçimde iktidara gelmesiyle birlikte Hatay'ın sorunlarının tek tek çözüleceğini ve iyileşeceğini sözlerine ekleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselesi" olan Hatay konusunun kendileri için her zaman önemli olacağını sözlerine ekledi.

CHP Heyeti Farklı Ziyaretler Gerçekleştirdi

Deniz Yücel'in açıklamalarından sonra, beraberindeki CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ve diğer partililerle birlikte Hatay Barosu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hatay Şubesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), Hatay'da partisinin il...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), Hatay'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), Hatay'da partisinin il...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), Hatay'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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