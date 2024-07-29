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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Mavi Vatan Açıklamaları

Deniz Yücel, Mavi Vatan'ın hamaset malzemesi olamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:18
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Mavi Vatan Açıklamaları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Mavi Vatan Üzerine Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısında Mavi Vatan kavramı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Mavi Vatan, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır." dedi.

Hükümetin Yanlış Politikaları

Yücel, İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan konusundaki konuşmasını eleştirerek, sözlerinin cımbızlanarak siyasete malzeme yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Mavi Vatan konusunun sadece seçim dönemlerinde gündeme alındığının altını çizdi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

CHP'nin uluslararası hukuktan doğan hakları savunmaya devam edeceğini belirten Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hakları her zaman korunmalıdır," ifadelerini kullandı.

Amirallere Yönelik Eylemler ve Yunanistan ile İlişkiler

Yücel, emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi hakkında yaptığı uyarılar yüzünden gözaltına almalarına ve yargılanmalarına da değindi. "Doğu Akdeniz'de yapılan faaliyetlerin azalması, Mavi Vatan kavramına yapılan bir haksızlıktır." diye belirtti.

Yunanistan ile İlgili Eleştiriler

Yücel, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki sistemli tacizlerine karşı sessiz kalındığını ve eleştiride bulundu. "Doğu Akdeniz’de henüz münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir," dedi.

Ömer Çelik’e Davet

Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, partisinin eleştirilerine cevap vermesi ve özür dilemesi gerektiğini belirtti. Yücel, bununla ilgili çağrısını yineleyerek durumu dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Basın toplantısında Deniz Yücel'e CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ve Namık Tan eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma hakkında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yücel'e Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu (sol 2), İlhan Uzgel (sağ 2), Murat Bakan(solda) ve İstanbul Milletvekili Namık Tan (sağda) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma hakkında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yücel'e Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu (sol 2), İlhan Uzgel (sağ 2), Murat Bakan(solda) ve İstanbul Milletvekili Namık Tan (sağda) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma hakkında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yücel'e Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu (sol 2), İlhan Uzgel (sağ 2), Murat Bakan(solda) ve İstanbul Milletvekili Namık Tan (sağda) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma hakkında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yücel'e Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu (sol 2), İlhan Uzgel (sağ 2), Murat Bakan(solda) ve İstanbul Milletvekili Namık Tan (sağda) eşlik etti.

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