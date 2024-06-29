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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: "Erken seçim istiyoruz, hemen olsun!"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manisa İl Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ülkeyi yönetme biçimine yönelik eleştirilerde bulunarak erken seçim taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:01
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: "Erken seçim istiyoruz, hemen olsun!"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Manisa İl Danışma Kurulu toplantısında hükümetin mevcut yönetim anlayışını sert bir dille eleştirerek erken seçim talebinde bulundu. Toplantıya CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

Halk Talep Ederse...

Deniz Yücel, konuşmasında, "Halk erken seçim talep ederse buna kimse dayanamaz. İktidar, ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın omuzlarındaki yük daha da artarsa işte o zaman bu iktidar seçim yapmak zorunda kalır. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ancak bu karar parlamentodaki çoğunlukla alınmalıdır." dedi.

Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Yücel, "3 ay önce seçimden çıktık. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki de bir sene sonra önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel Başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Milletvekili sayımız ülkeyi seçime götürmeye yetmiyor." şeklinde konuştu.

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