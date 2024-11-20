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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: 'Hesap Veremeyecek Hiçbir Belediye Yok'

Deniz Yücel, Şanlıurfa'da CHP'nin hesap verebilirliğini vurguladı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun durumuna değindi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:17
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: 'Hesap Veremeyecek Hiçbir Belediye Yok'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da yaptığı basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesap verebilirliğini vurguladı. Yücel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok." ifadelerini kullandı.

Kentteki Temaslar

Şanlıurfa’da partisinin Karaköprü İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yücel, CHP'nin son dönemde halkın desteğiyle yükselişe geçtiğini ve bu durumdan rahatsız olanların bulunduğunu aktardı.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar

Deniz Yücel, CHP belediyeleri hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili şunları belirtti: "Birtakım soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, şeffaf ve kamunun, halkın kaynaklarını halk için kullanan bir anlayışla her zaman hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirdi."

Siyasi Yasak Davaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden siyasi yasak davasına değinen Yücel, "Önümüzdeki günlerde, önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da benzer bir dava açılacak. Kılıçdaroğlu, bu ülkede dürüst, namuslu, ahlaklı siyasetçi denildiğinde akla gelen ilk isimdir." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Yücel, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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