CHP Sözcüsü Yücel, 'Altı Ok' Açıklamasında Bulundu

Deniz Yücel'den Altı Ok Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin simgesi olan altı oktaki renk değişiklikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, parti sembolünde bulunan devletçilik simgesinin renklerinin, çevre dostu politikaları ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyecek biçimde düzenlendiğini ifade etti.

Devletçilik ve Eşitlik Teması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, CHP'nin altı oklunun cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliği içerdiğini belirtti. Ayrıca, CHP bayraklarının kırmızı zemin üzerine beyaz altı ok ile tasarlandığını hatırlattı.

Özgür Özel'in Vurguları

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devletçilik okunu açıklarken çevre ve cinsiyet eşitliğine yönelik duruşunu ön plana çıkardığını ifade etti. Yücel, "Çevreciliği temsil eden yeşil, kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renkler, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir" dedi.

Yanlış Anlaşılmalar Üzerine Netlik

Yücel, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kadın Kolları Kurultayı'nda Özgür Özel'in sözlerinin bazı kişilerce yanlış yorumlanmış olabileceğini söyleyerek, bu açıklamayı ihtiyaç duyulduğu için yaptıklarını belirtti. "Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir" dedi.