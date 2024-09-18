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CHP Sözcüsü Yücel'den Anayasa ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, anayasa değişikliği ve ekonomik sorunlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:33
CHP Sözcüsü Yücel'den Anayasa ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

CHP Sözcüsü Deniz Yücel Basın Toplantısı Düzenledi

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Anayasa Üzerine Değerlendirmeler

Yücel, "Biz anayasayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını, anayasanın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla anayasa değişikliği için masaya oturmayız" ifadelerini kullandı. Bu vurgusu, anayasanın değerine olan bağlılıklarını göstermekte.

Şehit Jandarma Astsubay için Başsağlığı

Toplantıda, Ordu’nun Gülyalı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır dileyen Yücel, "Ülkemizde ciddi bir toplumsal bunalım yaşıyoruz" dedi.

Ekonomik Kriz ve Seçim İhtimali

Yücel, "Geçim olmazsa, elbette seçim olur" diyerek ülke ekonomisindeki sıkıntıları ve hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi. Kira sorunları ve artan işsizlikle ilgili endişelerini paylaştı.

Çocukların Geleceği İçin Takipçi Olacağız

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasındaki zafiyetlere dikkat çeken Yücel, "Bu dosyanın unutturulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Uluslararası İhlallere Dikkat Çekti

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Yücel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katlinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin bu davanın takipçisi olması gerektiğini vurguladı.

Laiklik Üzerine Sözler

Erdoğan’ın Anayasa'nın ilk maddesine yönelik sözlerini değerlendiren Yücel, "Laiklik ilkesini kimse tartışmaya açmaya kalkmasın" dedi ve toplumun tepkileri sonrası Erdoğan’ın açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Yücel, anayasa değişiklikleri konusunda CHP’nin kapısının açık olmayacağını tekrarladı. "Samimiyet göstermezlerse, böyle tartışmalar söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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