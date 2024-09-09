CHP Sözcüsü Yücel'den Başkanlık Sistemi ve Genç Teğmenler Üzerine Eleştiriler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’de Önemli Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine atıfta bulunarak, teğmenlerin gündelik siyasetin içerisine çekilmesine sert eleştirilerde bulundu.

“Vicdansızlık Yapmayın”

Yücel, genç teğmenlerin, “Başkomutanlarının izinde yürüdüğünü” belirterek, “Siyasi rant devşirmeye çalışmak, ancak iktidarının son günlerini yaşayanların yapacağı bir vicdansızlıktır.” dedi.

Şehitler İçin Rahmet Diledi

Yücel, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelede şehit düşen Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş ile Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran için rahmet diledi.

“Sonuç, Düşünmenizi Gerektiriyor”

AK Parti'nin yönetimini eleştiren Yücel, “Vatanı ve çocukları koruyamadığını” vurguladı. “Bu ülkede ahlaki yapıyı bozanlar, yitirdiğimiz çocuklarımızın sorumlusudur.” dedi.

Yeni Eğitim Öğretim Yılına Dair Sorunlar

Yeni eğitim öğretim yılına dönüşteki sıkıntılara da değinen Yücel, kırtasiye ve servis fiyatlarının artığını, beslenme çantalarının boş kaldığını ve binlerce öğretmenin atanmayı beklediğini vurguladı.

“Erdoğan’a Soru”

Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Çocuğunuz değil, torununuz yaşındaki teğmenlere neden kin kusuyorsunuz?” diyerek sert bir soru yöneltti. Yücel, “Bu neyin intikamıdır?” şeklinde konuştu.

Emeklilik Sistemi Üzerine Eleştiriler

Kendisine sorulan emeklilik sistemi ile ilgili de görüş belirten Yücel, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayata geçirilmesi ile sağlık güvencesinin ortadan kalkacağını” savundu. Bu yeni sistemin, “sigorta sektörüne yarayacağını” iddia etti.

İşçi Haklarına Dikkat

Yücel, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik yapılacak her türlü adımın karşısında duracaklarını, işçilerin haklarını savunacaklarını belirtti.

Partinin Birlik ve Beraberliği

Yücel, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın birlik içinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Kurultayda en geniş mutabakatla kabul edilen tüzüğümüzle, eşit, özgür, adil ve kalkınan bir Türkiye'yi birlikte kurma kararlılığındayız.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.