CHP Sözcüsü Yücel'den Filistin Daveti ve Yangınla Mücadele Açıklamaları

CHP'den Filistin'e Ziyaret Planı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet ettiğini açıkladı. Yücel, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Özgür Özel'in Filistin'e gitmesini planlıyoruz." dedi.

İzmir'deki Orman Yangınları Üzerine Değerlendirme

Deniz Yücel, İzmir'de yaşanan orman yangınlarının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Tüm belediye başkanları sahada aktif durumdalar ve milletvekilleri vatandaşların yanında. Yangınla mücadelede büyük eksiklikler var" ifadelerini kullandı.

Yangınla Mücadelede Zafiyet Vurgusu

Yücel, "Ülkemizde yangınla mücadelede büyük bir zafiyet var. Kuvvetli rüzgarların bahane edilmesi yerine rasyonel bir yangın stratejisi oluşturulmalı." dedi. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü'ne 2024 yılı için ayrılan 500 milyon liralık bütçenin nasıl kullanıldığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Pandemi Tehditleri ve Sağlık Önlemleri

Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği virüsü hakkında yaptığı uyarılara dikkat çeken Yücel, "Henüz ülkemizde bir vaka yok ama önlemler alınmazsa olumsuz sonuçlar doğurabilir." şeklinde konuştu ve geçmiş pandemilerde yaşanan kayıplara işaret etti.

İsrail'in Filistin Saldırıları

Yücel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Netanyahu hükümeti, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Türkiye'nin yeni bir sığınmacı kriziyle karşılaşmaması için tedbirler alınmalı." dedi.

Can Atalay ve CHP'nin Destek Faaliyetleri

CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için Anayasa Mahkemesi kararının okunmasını talep edecek. Yücel, bu konuda adım atacaklarını kaydetti. Ayrıca, CHP'nin halkın sesi olmaya devam edeceğini ve tematik mitingler düzenleyeceklerini vurguladı.

Mahmud Abbas ile Telefon Görüşmesi

Deniz Yücel, Abbas ile yapılan telefon görüşmesinde CHP'nin Filistin davasına olan desteğinin takdir edildiğini ifade etti. Abbas'ın, CHP'nin Filistin'i dilediği zaman ziyaret edebileceğini belirttiğini aktaran Yücel, bu konuda planlamaların yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.