DOLAR
35,31 -0,41%
EURO
36,89 -0,43%
ALTIN
2.969,8 -0,45%
BITCOIN
3.315.904,92 -0,11%

CHP Sözcüsü Yücel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: 'Çözüm TBMM'de Olmalı'

CHP Sözcüsü Yücel, İmralı Adası ziyaretiyle ilgili düşündüklerini belirtti ve çözümün TBMM'de olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:58
CHP Sözcüsü Yücel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: 'Çözüm TBMM'de Olmalı'

CHP Sözcüsü Yücel, İmralı Ziyareti ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyarete dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ekonomik Kriz ve Eğitim Sorunları

Yücel, 2024 yılının Türkiye için zorlu geçeceğini, ekonomik kriz ve gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığını, iktidarın ise bu sorunlara kayıtsız kaldığını ifade etti. Eğitim alanında 2024'ü "kara bir yıl" olarak nitelendiren Yücel, iktidarın yargı bağımsızlığına zarar verdiğini öne sürdü.

Kayyum Uygulamalarına Eleştiri

Belediyelere yönelik görevlendirmelere değinen Yücel, "21'inci yüzyılda kayyum uygulaması bir demokrasi ayıbıdır. Ayrıca iktidar, CHP'li belediyelere sadece kayyum atamakla yetinmemiş, belediyelerimize haciz göndererek, hesaplarına bloke koyarak, kreşleri kapatmakla tehdit ederek 31 Mart seçimlerinin hazımsızlığını devam ettirmiştir" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Hakkında Değerlendirme

Yücel, enflasyonun %48 olduğu bir ortamda asgari ücretin %30 oranında arttırılmasının eleştirildiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel merkez düzeyinde işçi sendikaları ile başlattığı süreci yerelde de sürdüreceklerini vurgulayarak, "Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var" sloganıyla kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Suriyeli Sığınmacılar ve Ekonomik Maliyetler

Yücel ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini hatırlatarak, AB'nin Türkiye'ye, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar için ek 1 milyar avro hibe vereceğini ancak Suriyelilerin Türkiye'ye maliyetinin en az 200 milyar dolar olduğunu savundu. Yücel, Suriye'deki altyapı yatırımları için AB ve Birleşmiş Milletler'in elini taşın altına koymasının zamanının geldiğini belirtti.

Başka Siyasi Partilerle Diyalog

Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti üzerine yaptığı değerlendirmede, "Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Biz, prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz ve iletişim kanallarımız açık" ifadelerine yer verdi. Olası bir ziyaret durumunda partinin tavrının yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna açık olacağını da ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
3
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
5
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor
6
Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı
7
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya