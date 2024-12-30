CHP Sözcüsü Yücel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: 'Çözüm TBMM'de Olmalı'

CHP Sözcüsü Yücel, İmralı Ziyareti ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyarete dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ekonomik Kriz ve Eğitim Sorunları

Yücel, 2024 yılının Türkiye için zorlu geçeceğini, ekonomik kriz ve gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığını, iktidarın ise bu sorunlara kayıtsız kaldığını ifade etti. Eğitim alanında 2024'ü "kara bir yıl" olarak nitelendiren Yücel, iktidarın yargı bağımsızlığına zarar verdiğini öne sürdü.

Kayyum Uygulamalarına Eleştiri

Belediyelere yönelik görevlendirmelere değinen Yücel, "21'inci yüzyılda kayyum uygulaması bir demokrasi ayıbıdır. Ayrıca iktidar, CHP'li belediyelere sadece kayyum atamakla yetinmemiş, belediyelerimize haciz göndererek, hesaplarına bloke koyarak, kreşleri kapatmakla tehdit ederek 31 Mart seçimlerinin hazımsızlığını devam ettirmiştir" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Hakkında Değerlendirme

Yücel, enflasyonun %48 olduğu bir ortamda asgari ücretin %30 oranında arttırılmasının eleştirildiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel merkez düzeyinde işçi sendikaları ile başlattığı süreci yerelde de sürdüreceklerini vurgulayarak, "Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var" sloganıyla kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Suriyeli Sığınmacılar ve Ekonomik Maliyetler

Yücel ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini hatırlatarak, AB'nin Türkiye'ye, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar için ek 1 milyar avro hibe vereceğini ancak Suriyelilerin Türkiye'ye maliyetinin en az 200 milyar dolar olduğunu savundu. Yücel, Suriye'deki altyapı yatırımları için AB ve Birleşmiş Milletler'in elini taşın altına koymasının zamanının geldiğini belirtti.

Başka Siyasi Partilerle Diyalog

Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti üzerine yaptığı değerlendirmede, "Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Biz, prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz ve iletişim kanallarımız açık" ifadelerine yer verdi. Olası bir ziyaret durumunda partinin tavrının yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna açık olacağını da ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.