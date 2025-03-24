CHP Sözcüsü Yücel: 'Haksız Uygulamalar Mansur Başkan'a Da Yapılıyor'

CHP Sözcüsü Yücel, MYK Gündemini Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) düzenlediği 33 konser hakkında 'kamu zararı' iddialarıyla başlatılan soruşturmayı eleştirdi. Yücel, "Şimdi Ekrem Başkan'a yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan'a da yapmanın peşindeler" şeklinde konuştu.

MYK Toplantısı ve Basın Açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çevrimiçi katılımlarla birlikte yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından Yücel, partinin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yücel, "Demokrasiye darbe vurulduğu, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı günlerden geçiliyor" ifadelerini kullandı.

19 Mart'taki Hukuk Darbesi

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, "19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir hukuk darbesi gerçekleşti. Bu tarih, hukuk güvenliği açısından bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir" ifadesini kullandı.

Şehzadebaşı Camisi İddiaları

Yücel, Şehzadebaşı Camisi'nin zarar gördüğüne dair iddiaları değerlendirerek, "Camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakımı yıllardır İBB tarafından yapılmaktadır. Demokratik tepkisini gösteren gençler, güvenlik güçleri tarafından camiye sıkıştırılmıştır. Kimse camiye zarar vermemiştir" dedi.

Siyasi Soruşturma İddiası

ABB'ye yapılan kültürel etkinlikler incelemesi sonucu 'kamu zararı' iddiasıyla başlatılan soruşturmalar hakkında Yücel, bu durumun hukuki değil siyasi olduğunu vurgulayarak, "Sandıkta kazanamadıkları belediyelerimizi cebren ve hile ile almak için uğraşıyorlar" dedi.

15 Milyondan Fazla Oy Kullandı

Yücel, CHP'nin düzenlediği ön seçimde, toplam 15 milyon 497 bin 957 vatandaşın oy kullandığını belirtti. Yücel, "Bu haksızlığa itiraz etmek için 16 milyona yakın kişi sandığa gitti. Halk, bir sonraki Cumhurbaşkanının tutuklanmasına tepkisini gösterdi" diye konuştu.

Gelecek Planları

Yücel, CHP'nin yol haritasının MYK toplantısı sonrası paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, "Yarın grup toplantımız gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde, parti meclisimiz toplanacak" ifadelerini kullandı.

İftar Programı Açıklaması

Şehzadebaşı Camisi'nde yapılacak iftar programı hakkında gelen soruları da yanıtlayan Yücel, cami ve iftarın kutsal olduğunu belirtirken, herhangi bir provokasyon yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kurultay İhtilafı

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuran eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında da Yücel, "CHP'nin kurultayını iptal ettirmekle uğraşan kişilerin neye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.