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CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay Gündemimiz Yok, İktidar Olmak Tek Amaç'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, halkın sorunlarına odaklandıklarını ve iktidar hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:59
CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay Gündemimiz Yok, İktidar Olmak Tek Amaç'

CHP'den Gündem Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında, partinin gündeminin kurultay değil, iktidar olmak olduğunu vurguladı. Yücel, "Halkın sorunlarına çözüm üretmek, halkın gündemiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü Andılar

Yücel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde özlem ve minnetle andıklarını hatırlatarak, Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'nın dolup taştığını belirtti.

Esenyurt'taki Gelişmelere Dikkat Çekti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Yücel, "Esenyurt Belediyesine kayyum atanması, AKP'nin kirli siyasetinin bir parçasıdır" dedi. Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevden alındığını hatırlatarak, bu durumu eleştirdi.

Demokrasi Eleştirisi

Yücel, milletvekillerinin belediyeye alınmamasını demokrasi adına utanç verici bulduğunu ifade etti ve önümüzdeki hafta MYK toplantısını Esenyurt'ta yapacaklarını duyurdu.

Ekonomi ve Enflasyon Konuşuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini hakkında söylemlerini de aktaran Yücel, "Merkez Bankası Başkanı'nın ifadeleri halkı yanıltmaktan başka bir şey değil" dedi. Yücel, asgari ücretin en az 30 bin liraya çıkarılması için CHP'nin mücadele vereceğini söyledi.

MHP'ye Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine sert tepki gösteren Yücel, "Şehit analarımızın yüreğini acıtacak her hamleye karşıyız" dedi.

CHP'nin Vaatleri

Hatay'daki sorunlara da değinen Yücel, iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade ederek, CHP'nin Hatay'ın sorunlarının takipçisi olacağını vurguladı.

Şeffaflık Vurgusu

Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalarla belediyelerin mali şeffaflığını savundu. Yücel, "CHP'li belediyelerin veremeyecekleri hiçbir hesap yoktur" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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