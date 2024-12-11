CHP Sözcüsü Yücel: Sığınmacıların Ülkesine Dönmesi İçin Takvim Bekliyoruz

CHP'den Sığınmacı Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, dün düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, iktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını ve ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda bir takvim ilan etmesini beklediklerini belirtti.

Helikopter Kazasında Şehitlere Başsağlığı

CHP MYK toplantısı sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, Yücel, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, 2025 yılı bütçesi ile ilgili mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, emekçilerin haklarını savunacaklarını vurguladı.

TÜİK Verilerine Güven Yok

Yücel, AK Parti'nin iktidar boyunca kamu kurumlarına zarar verdiğini ve bu durumun özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için geçerli olduğunu ifade etti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine güven olmadığını öne sürdü.

Asgari Ücret Mücadelesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını yaptığını hatırlatan Yücel, asgarinin sadece bir kişi için değil, çoğu zaman aile için geçim kaynağı olacağını belirtti. "Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez," diyen Yücel, tekliflerinin 30 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.

Suriyelilerin Misafirliği Sona Ermiştir

Yücel, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye'de 13 yıldır misafir edilen Suriyelilerin durumuna değinerek, bu misafirliğin sona erdiğini ifade etti. Hükümetten hızlı bir şekilde geçici korumanın kaldırılmasını ve sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için bir takvim açıklanmasını beklediklerini vurguladı. Yücel, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye olan ekonomik ve sosyal maliyetinin ağır olduğunu belirtti.

Kapsayıcı Bir Geçiş Hükümeti Çağrısı

Deniz Yücel, Suriye halkına "Ülkenize dönün ve toprak bütünlüğünü koruyun" çağrısında bulundu. Suriye'de kurulan geçiş hükümetinin kapsayıcı olmadığını belirten Yücel, tüm kesimlerin katıldığı bir anayasa sürecinin gerekli olduğunu ifade etti. Ulus egemenliğine dayalı bir devlet yapısının sağlanmasını temenni etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.