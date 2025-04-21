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CHP Sözcüsü Yücel: Yargı Darbesine Karşı Mücadele Sürecek

CHP, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yönelik hukuksuzluklara karşı eylemlilik içinde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 21:08
CHP Sözcüsü Yücel: Yargı Darbesine Karşı Mücadele Sürecek

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diğer belediye başkanlarına yönelik hukuksuzluklara ve yargı darbesine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti. Yücel, "Bu eylemlilik, Ekrem başkanımızı ve yol arkadaşlarını dışarı çıkartana kadar devam edecektir." sözlerini kullandı.

MYK Toplantısı ve Yolsuzluk Soruşturmaları

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen ve 4 saat süren toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi. Yücel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından İmamoğlu’nun görevden alınmasını ve diğer belediye başkanları hakkında başlatılan soruşturmaları eleştirdi.

Yozgat Mitinginin Önemi

Yücel, Yozgat’ta yapılan mitingde bir çiftçinin sözlerini hatırlatarak, "Yozgatlı bir çiftçi, ‘Turpla, şalgamla devlet yönetilmez, hukuk ile adalet ile yönetilir.’ dedi. Bu cümle, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetliyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, AKP’nin Yozgat üzerindeki etkisinin cumartesi günü bozulduğunu belirtti.

Yeni İmza Kampanyası

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme aşamasında 23 Mart’ta gerçekleştirdiği örgüt denetimindeki ön seçimde 15,5 milyon imza topladı. Yücel, "Yeni bir imza kampanyamız var. Hedefimiz 28 milyon imza." dedi.

Gezi Parkı Davası ve Anayasa Mahkemesi

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını okumasına tepki gösteren Yücel, bunun bir hukuk ve prosedür gereği olduğunu vurguladı.

Filistin’e Özgürlük Talebi

Beyoğlu’nda yapılmak istenen gösteri hakkında konuşan Yücel, "‘Filistin’e özgürlük istemek, soykırıma hayır demek hiçbir partinin tekelinde değildir.’ diyerek yapılan ayrımcılığı eleştirdi.

Miting Planları

Yücel, 23 Nisan’da Ankara’da, 26 Nisan’da Mersin’de miting gerçekleştireceklerini ve sonraki hafta sonlarında düzenli mitingler yapmayı planladıklarını belirtti. 19 Mayıs’ta İzmir’de de bir miting yapılacağını ifade etti.

Deniz Yücel, CHP’nin, hukuksuzluklara karşı eylemlerinin devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK)...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK)...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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