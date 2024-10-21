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CHP Sözcüsü Yücel: Yenidoğan Soruşturmasında Özel Hastanelerin Ruhsatları Askıya Alınmalı

CHP Sözcüsü Yücel, yenidoğan soruşturmasına ilişkin özel hastanelerin ruhsatlarının askıya alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:30
CHP Sözcüsü Yücel: Yenidoğan Soruşturmasında Özel Hastanelerin Ruhsatları Askıya Alınmalı

CHP Sözcüsü Yücel’den Yenidoğan Soruşturması Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yenidoğan soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Bu organize kötülüğe karışmış bütün özel hastanelerin ruhsatları askıya alınmalı. Kayyum ataması için gereken yasal düzenleme salı günü Meclis'e gelir ve destek vereceğimizi buradan ifade etmek isterim." sözlerini sarf etti.

Devletin Kurumlarına Eleştiri

Yücel, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin bu hor görülen olaya kayıtsız kaldığını belirterek, "Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ondan önceki Mehmet Müezzinoğlu’na, İstanbul İl Sağlık Müdürü ve şu anki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na kadar herkes bu bebek ölümlerinden sorumlu." dedi.

İktidara Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in araştırma heyeti kurma talimatı verdiğini ifade eden Yücel, "Bebek ölümlerine karışan herkes gereken cezayı alana kadar durmayacağız. İktidar, üzerine düşeni yapmalıdır." diye ekledi.

Adalet ve Ceza Algısı

Yücel, Türkiye’de adalet ve infaz sisteminin tamamen çöküş yaşadığını vurgularken, "Artık hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Cezasızlık algısı toplumda yaygınlaştı." ifadesini kullandı.

Meclis’taki Kanun Tebliği ve Sığınmacılar Üzerine Açıklamalar

Yeni düzenlemelere ilişkin konuşan Yücel, "Meclis'te etki ajanlığı düzenlemesi geçmemesi için en sert muhalefeti yapacağız." dedi. Ayrıca, sığınmacıların istihdamına yönelik eleştirilerde bulunan Yücel, "Türkiye’de her üç gençten biri işsiz. Önce kendi gençlerimizi istihdama katmalıyız." açıklamasında bulundu.

İsrail’e Yönelik Eleştiriler

Deniz Yücel, İsrail'in bölgedeki savaş eylemlerini eleştirirken, Türkiye’nin İsrail’e demir çelik satmaya devam ettiğini belirterek, "Erdoğan, boşaltılan yerlere İsrail yerleşecek. Türkiye'ye davet ederek bu duruma destek oluyor musun?" dedi.

Özgür Özel’in Demirtaş Ziyareti

Son olarak, Özgür Özel’in Selahattin Demirtaş ile buluşmasının önemli olduğuna değindi ve CHP’nin toplumun her kesimiyle buluşma kararlılığına vurgu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

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