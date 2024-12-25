CHP TBMM Grubu, Asgari Ücret Değerlendirmesi İçin Toplanıyor

CHP TBMM Grubu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.
Partinin basın biriminden alınan bilgilere göre, toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek. Bu özel oturumda, 2025 yılı asgari ücreti konusunda değerlendirmeler yapılacak.
Toplantının basına kapalı olarak gerçekleşmesi planlanıyor. CHP'nin asgari ücret konusundaki politikalarının detayları, toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.