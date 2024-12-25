DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.961,22 -0,1%
BITCOIN
3.482.082,2 -1,67%

CHP TBMM Grubu, Asgari Ücret Değerlendirmesi İçin Toplanıyor

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında asgari ücret değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:43
CHP TBMM Grubu, Asgari Ücret Değerlendirmesi İçin Toplanıyor

CHP TBMM Grubu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Partinin basın biriminden alınan bilgilere göre, toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek. Bu özel oturumda, 2025 yılı asgari ücreti konusunda değerlendirmeler yapılacak.

Toplantının basına kapalı olarak gerçekleşmesi planlanıyor. CHP'nin asgari ücret konusundaki politikalarının detayları, toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
2
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
3
2024'te Dünyada Yaşanan Yolcu Uçağı Kazaları: En Kötü Yıl Olabilir
4
Adana'da Ağabeyini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
5
Fatih'te Kaçak Kafeterya Yıkıldı: İBB'den Tarihi Yapıya Koruma Hamlesi
6
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek