CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM kapalı grup toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının CHP Genel Merkezi'nde yapıldığı bildirildi.

Toplantının Ayrıntıları

CHP'den yapılan açıklamada, söz konusu grup toplantısının, parti işleyişi ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri kapsadığı vurgulandı. Özgür Özel’in liderliğindeki bu toplantının, CHP’nin politikalarını belirleme açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.