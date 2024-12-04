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CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında TBMM'de kapalı grup toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:50
CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM kapalı grup toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının CHP Genel Merkezi'nde yapıldığı bildirildi.

Toplantının Ayrıntıları

CHP'den yapılan açıklamada, söz konusu grup toplantısının, parti işleyişi ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri kapsadığı vurgulandı. Özgür Özel’in liderliğindeki bu toplantının, CHP’nin politikalarını belirleme açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde...

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde...

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

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