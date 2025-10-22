CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'na Cenk Boduç Seçildi

CHP Tekirdağ İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Cenk Boduç seçildi.

Kongre süreci

Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yaptığı kongrede faaliyet raporlarıyla gelir gider tabloları okundu ve oylandı. Karabat, kongrede konuşmasında kongrenin hayırlı olmasını diledi ve CHP'nin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın tepkisi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, teşkilattaki yaraların ancak ön seçimle sarılabileceğini söyledi. Yerel seçimlerde aday olması sonrası kendi partililerinin aleyhine çalıştığını ileri süren Akay, şunları ifade etti:

"Çerkezköy’de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu. Organize ettirenlerin de edenlerin de bir kısmı bu salonda, aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler.

Partiye ihanet edenleri kovmaya cesaret edemeyen Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum. Atın bizi partiden rahatlayın. Bu kongreler döneminin tam göbeğinde, delege seçimlerinin tam arifelerinde, organize kötülüklerin hedefi haline getirildik. Kendimden şüphem yoktur, olmamıştır. Atılan çamurlar tutmaz, tutmayacaktır. 11 yıldır belediye başkanıyım, kamu için çalıştım, kamunun malını korudum kolladım, yeri geldi bu sebeple tehditler aldım ancak yılmadım, yoluma devam ettim, devam edeceğim."

Akay'ın konuşmasının ardından bir süre alkışlanan Akay ve bazı partililer salondan ayrıldı.

Marmaraereğlisi ve Büyükşehir yöneticilerinden yanıtlar

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, Akay'ın "Bizi kovun" söyleminin doğru olmadığını belirtti. Hiçbir zaman partisini ve teşkilatlarını şikayet etmediğini ifade eden Bozkurter, "Aday oldum veya olmadım' diye bunun bedelini partiye ödetemezsiniz. 'Beni kovun' deyince sorarlar o zaman 'Bağımsız aday olsaydın da kazansaydın' diye." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise CHP'de herkesin değerli olduğunu vurgulayarak, "Demokrasiyi içselleştireceksiniz. Önce kendine bakacaksınız sonra konuşacaksınız. Her zaman doğruyu savundum. Kendinize gelince demokrasi, başkası olunca pas mı geçiyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

Seçim sonucu

Tek listeyle gerçekleşen seçimde İl Başkanlığına seçilen Cenk Boduç, kongredeki destek için teşekkür etti ve görevi üstlendi.

