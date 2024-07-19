CHP, TÜİK'İ enflasyon verileriyle ilgili suçladı! "Halkın cebinden parasını çalıyor"

Gamze Taşcıer, TÜİK’in 2022 yılından bu yana enflasyon sepetinde yer alan maddelerin fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgi vermediğini belirtti. Taşcıer, “TÜİK’in fiyat verileri ile gerçek fiyatlar arasındaki fark oldukça büyük. TÜİK, milyonlarca çalışanın ve emeklinin refah seviyesini belirleyecek enflasyon sepetinin içeriği hakkında detaylı bilgi paylaşmıyor. Bu durum kamu düzenini bozmakta ve halkın cebinden yüksek meblağlar çalmaktadır,” dedi.

"Aleni Bir Hırsızlık"

Taşcıer, açıklamasında TÜİK’in şeffaflık eksikliğinin halkı mağdur ettiğini ifade etti. “TÜİK, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 10 bin TL, en düşük memur emeklisi maaşının 14 bin 741 TL ve en düşük memur maaşının ise 32 bin 881 TL olduğunu açıkladı. Eğer TÜİK, sepet içeriği ve fiyat değişimlerini açık bir şekilde yayımlasaydı, ürünlerin fiyatlarını ve maaş artışlarını daha doğru takip edebilirdik. Bugün gerçek enflasyon oranı, açıklanan yüzde 24,73 yerine en az yüzde 41,6 olabilirdi,” şeklinde konuştu.

Suç Duyurusu Dilekçesi Teslim Edildi

Gamze Taşcıer ve beraberindekiler, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Taşcıer, TÜİK’in şeffaflık eksikliği ve haksızlıklar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.