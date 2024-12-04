CHP, Uluslararası İşgücü Kanunu Yönetmeliği'ndeki Değişikliği İptal İçin Dava Açtı

CHP’den Dava Açma Hamlesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Türkiye'nin ulusal güvenliği için oluşturduğu riskler nedeni ile iptaline yönelik dava açtıklarını duyurdu. Bakan, düzenlediği basın toplantısında bu yönetmeliğin İçişleri Bakanlığına sınırsız yetki tanıdığını belirtti.

Göçmen Sayıları ve Güvenlik Endişeleri

Bakan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine dayanarak, 17 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’ye gelen 2 milyon 800 bin yasa dışı göçmen ve 2 milyon 938 bin geçici koruma altında bulunan kişi olduğu bilgisini paylaştı. Ancak, bu rakamların doğruluğuna dair endişelerini dile getiren Bakan, "Bu yönetmelikle yasa dışı göçmenlere çalışma izni verilmesi, vatandaşlığa giden yolun açılmasına neden olacaktır" dedi.

Güvenlik Riski ve Hukuki Süreç

Bakan, Türkiye'yi ciddi bir ulusal güvenlik problemi ile karşı karşıya bırakan bu gelişmelerin, CIM İçişleri Bakanlığına sonsuz yetki vermesi nedeniyle endişe verici olduğunu vurguladı. Bugün partinin avukatlarının dava dilekçesini Danıştay'a verdiklerini duyurdu.

İktidara Eleştiriler

Bakan, iktidarın Türkiye'yi göç kriziyle baş başa bıraktığını ve bu sorunu çözme yeterliliği bulunmadığını vurguladı. "Kim olduğunu bilmediğimiz milyonlarca insanın Türkiye'de ikamet izni, geçici koruma ve sonrasında vatandaşlık alabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir güvenlik riskine karşı ülkemizin bekasını korumak amacıyla bir başvuruda bulunduk" ifadelerini kullandı. Bakan, sürecin hukuk dışı ve yasa dışı olduğunu savundu ve yasa dışı göçü yasal hale getirmeye yönelik adımlara karşı tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.