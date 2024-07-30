CHP ve DİSK Liderleri Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkanı Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Görüşme, CHP'nin genel merkezinde gerçekleşti.

Toplantının Detayları

Görüşmede Özel, Çerkezoğlu ile işçi hakları ve sosyal adalet konularını ele aldı. Toplantıya Gamze Taşcıer, Özel'in Genel Başkan Yardımcısı, de eşlik etti.

Bu buluşma, partilerin işçi sendikaları ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.