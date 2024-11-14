CHP ve İYİ Parti’den Öğretmen Atamalarında Mülakat Eleştirisi

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğini güçlü bir dille ifade etti. Meclis’te bir grup öğretmen adayıyla bir araya gelen milletvekilleri, adalet gereği mülakatların iptal edilmesini talep etti.

Mülakat Uygulamasına Eleştiri

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasını eleştirerek, "Mülakat ve atamaların iptal edilmesi, KPSS puan esasına göre atamaların yapılması gerektiğini" vurguladı. Türkoğlu, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli." açıklamasında bulundu.

Öğretmenlerin Mağduriyetine Dikkat Çekildi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise mülakat puanlarıyla atama yapılmaması gerektiği fikrini öne sürerek, "Öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Süratle hepsinin atamasını gerçekleştirin. Eğer mülakatları KPSS ile alınacak şekilde iptal etmiyorsanız, mülakatlarda haksızlığa uğramış bu öğretmenlerin tamamını ek kontenjan olarak atayın." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.