CHP ve İYİ Parti Liderlerinden Geleneksel Güreşlere Destek

1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ne katıldı.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Ayağında kırık olduğu için yürümekte zorluk çeken Özel, konuşma yapmak üzere sahneye golf aracıyla geldi. Konuşmasında, etkinlik ev sahipleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Paris'teki olimpiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taha Akgül'ün olimpiyatlarda kazandığı bronz madalyayı kutlayan Özel, "Akgül ve diğer sporcuların kalplerindeki gurur, ülkemizin olimpiyatlarda geldiği durumu değiştirmiyor. Gelecek olimpiyatlarda başarılı olmanın yollarını düşünmek ve gereken adımları atmak zorundayız," dedi.

Belediyelerin Rolü

Özel, yakın zamanda düzenledikleri Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda, yerel yönetimlerin olimpiyatlara katkılarını ele aldıklarını belirtti. "Güreşçilerimizi destekleyeceğiz ve Türk bayrağını her platformda dalgalandırmalarını sağlayacağız," diyerek güreşçilerin önemine vurgu yaptı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Destek Mesajı

Dervişoğlu, geleneksel sporların tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, bu alanların milli değerler dışında kullanılmaması gerektiğini ifade etti. "Pehlivanlarımız, milli duygu ve gururu yüreklerinde taşımalıdırlar. Onları desteklemek, bizim görevimizdir," dedi.

Uluslararası Başarı İçin Hazırlık

Dervişoğlu, uluslararası müsabakalarda başarının ön koşulunun iyi bir eğitim ve motivasyon olduğuna dikkat çekerek, "Pehlivanlarımız uluslararası arenada numune olacak şekilde mücadele vermelidirler," diye ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta) ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. CHP Genel Başkanı Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta) ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. CHP Genel Başkanı Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta) ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. CHP Genel Başkanı Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta) ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. CHP Genel Başkanı Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta) ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. CHP Genel Başkanı Özel, burada konuşma yaptı.