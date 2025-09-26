CHP YDK, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş ile 4 Üyeyi İhraç Etti

CHP YDK, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş dahil 6 üyenin kesin çıkarılmasına karar verdi; 22 dosya görüşüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:49
CHP YDK, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş ile 4 Üyeyi İhraç Etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tekin ve Yarkadaş da Dahil 6 İsmi İhraç Etti

22 dosya görüşüldü; tedbir kararı ve itirazlar reddedildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ile eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve dört üyenin parti üyeliğinden kesin çıkarılmasına karar verdi.

Kurul, parti genel merkezindeki toplantıda toplam 22 dosya üzerinde görüşmeler yaptı ve alınan kararları yazılı açıklama ile duyurdu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26 Eylül tarihli toplantısında, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına, Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin, Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.'

