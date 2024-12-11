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CHP YDK, Lütfü Savaş'ı Parti Üyeliğinden İhraç Etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Lütfü Savaş'ın sözleri nedeniyle oy birliğiyle ihraç kararına vardı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:41
CHP YDK, Lütfü Savaş'ı Parti Üyeliğinden İhraç Etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan İhraç Kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın parti ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle parti üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.

Kritik Toplantı Gerçekleşti

CHP YDK, parti genel merkezinde bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, parti içi disiplin dosyalarının ele alınmasının yanı sıra, Lütfü Savaş'ın durumu da değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilen Savaş'ın dosyası üzerinde duruldu. Kurul, Savaş'ın yazılı ve sözlü savunmasını inceledikten sonra oy birliğiyle ihraç kararı aldı.

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