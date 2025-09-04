CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve Yönetimi İstifa Etti

Duransoy: Aydın vekili Bülbül'ün görevden alma girişimi iddiası

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Duransoy, yazılı açıklamasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini iddia etti.

Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını savundu.

İlçe başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, şu ifadeyi kullandı:

'Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık.'