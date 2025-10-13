CHP Zonguldak: Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ve 9 Yönetici İstifa Etti

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları'nda toplu istifa

Zehra Sekme ve 9 yönetim kurulu üyesi, partinin il yöneticilerinden baskı gördüklerini belirterek görevlerinden istifa etti. İstifa kararı, CHP İl Başkanlığı binası önünde yapılan açıklamayla duyuruldu.

Sekme'nin açıklaması

Sekme, yaptığı açıklamada Genel Başkan Özgür Özel'in 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda kadınların kazanımlarını koruma ve ayrımcılıkla mücadele mesajlarını hatırlattı. Sekme, il başkanlığındaki bazı yöneticilerin Özel'in açıklamalarına aykırı davrandığını savundu.

Sekme, bazı yöneticilerin kadınlara karşı nezaket sınırlarını aşan tutumlar sergilediğini ileri sürdü. Sekme, çalışma belgeleri ve defterleriyle ilgili olarak, 'Çalışma raporlarımız "kayıp" dediğimizde "lüzumsuzları çöpe attık" bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var' ve 'Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantımızın ardından yanımıza aldığımız karar defterimizi, 'Şu saate kadar getirmezseniz, tutanak tanzim ettik, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' tehdidini en üst perdeden sallayan yöneticilerimiz var' ifadelerini kullandı.

Yönetimden tepkiler ve teslim

Yöneticilerin kendileriyle hareket etmeyenleri sindirmeye çalıştığını öne süren Sekme, parti için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Meral Bilim ise yapılan muameleden dolayı utanç duyduğunu ve yaptıkları çalışmalar ile seçim başarıları sonrası bu muameleyi hak etmediklerini söyledi.

İstifalarını sunmak üzere CHP İl Başkanlığına giden kadınları, CHP Zonguldak Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat karşıladı. Pulat, dilekçeleri teslim aldıktan sonra 'İstifalarınızı kabul ediyorum, emekleriniz için teşekkür ederim.' dedi.

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme (ortada) ve 9 yönetim kurulu üyesi, partinin il yöneticilerinden baskı gördükleri gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.