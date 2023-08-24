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CHP'ye Twitter'dan büyük şok: Mavi tiki artık yok

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CHP'ye Twitter'dan büyük şok: Mavi tiki artık yok
CHP'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şaşırtan mavi tik skandalı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Twitter'ın X olarak güncellenmesiyle beraber hesabının mavi tikinin alındığı gündeme geldi.

Twitter sosyal medya hesabı X olarak değişkenlik gösterirken CHP resmi sayfası üzerinden isminin yanına Türk bayrağı emojisini ekledi. Twitter'da bu durum kural ihlali olarak kabul edilirken mavi tik kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUNDA MAVİ TİKİ KALDIRILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirilmesi üzerine kural ihlali görülerek mavi tik kaldırıldı. Fakat belli bir süre sonra uygulama Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' güncelledi.

CHP twitter

MAVİ TİK NEDEN KULLANILIR?

Sosyal medya üzerinden hesabın gerçek ve otantik olduğunu onaylamak için verilen mavi tik, bu hesabın sahibinin belirli bir kimlik ya da statüye sahip olduğunu gösterir.

Mavi tik, popülerlik ya da takipçi sayısıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hesabın kimliğinin doğrulanmış olduğunu resmi bir kaynak olarak kabul edilir. Sahte ya da yanıltıcı hesapları ayırt etmesine yardımcı olunur.

GRİ TİK

Twitter kurallarına bakılarak devletin kurumu ya da yetkilisini veya çok amaçlı olarak kuruluşları teslim etmek için gri tik veriliyor. Bu işaret elçilikler, kolluk kuvvetleri, devlet başkanları, diplomatlar ve kabine üyelerine verilir. 

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