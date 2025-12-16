DOLAR
Christian Wulff İznik'in Tarihine Hayran Kaldı

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret ederek tarihi mekanları ve yeni keşfedilen mozaiği gezdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:04
Christian Wulff İznik'in Tarihine Hayran Kaldı

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti

Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bursa’nın İznik ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Wulff’un ilk durağı İznik Boyalıca Mahallesindeki akaryakıt tesisi oldu. Burada mahalle halkı, heyete köy ekmeği ve çay ikram etti; Wulff ve ekibi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Wulff, İstanbul Kapı kazılarını, Roma tiyatrosunu ve İznik Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.

İlçe pazaryeri alanında yeni keşfedilen mozaiği de gezen Wulff, gördüğü mozaiğe hayran kaldı.

Wulff’un son durağı ise İznik’teki bazilika oldu.

