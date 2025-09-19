Chughtai Sanat Ödülleri 2025 İstanbul'da — Pakistan-Türkiye İki Devlet, Tek Millet

Chughtai Sanat Ödülleri 2025 İstanbul'da

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Chughtai Sanat Ödülleri 2025, Pakistan-Türkiye: İki Devlet, Tek Millet temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Tören, iki ülke arasındaki kültürel bağların ve genç sanatçıların yaratıcı potansiyelinin ön plana çıktığı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Katılımcılar ve diplomatik vurgular

Törene Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, İstanbul Valiliği yetkilileri, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları iştirak etti.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, ortak değerler ve karşılıklı saygıya dayalı gelişen Pakistan-Türkiye ilişkilerinin altını çizerek bu yılki temanın kalıcı ortaklığın ruhunu yansıttığını belirtti. Cüneyd, yarışmaya katılan öğrencilerin sergilediği üstün yaratıcılığı takdir etti ve sanatın sınırları aşan, halklar arasındaki bağları güçlendiren bir araç olduğunu vurguladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ise Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının önemine değinerek kültürel anlayışın geliştirilmesi ve gençlerin sürece dahil edilmesinin bu ilişkileri daha da sağlamlaştıracağını ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada dereceye girenler şöyle açıklandı: Birincilik ödülünü Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nden Elif Züheyla Ataysen kazandı. İkincilik ödülünü Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeynep Akcan, üçüncülük ödülünü ise Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi'nden Eda Yıldan aldı.

Mansiyon ödüllerine Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sara Al Muhammad Ali, Çatalca Fen Lisesi'nden Zehra Asya Keskin ve yine Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sirda Al Muntaha Aarach layık görüldü.

Yarışmanın amacı ve geçmişi

Adını Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai'den alan Chughtai Sanat Ödülleri, 2011'den bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından her yıl düzenleniyor. Yarışma, Türkiye genelindeki lise öğrencileri arasında kültürel etkileşimi ve sanatsal ifade gücünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Etkinlik daha önce Ankara, Konya, Bursa, Bitlis, Adana, İzmir gibi şehirlerde düzenlendi ve bu kez İstanbul ev sahipliği yaptı.

Chughtai Sanat Ödülleri 2025, diplomasi ve kültür köprülerini güçlendiren bir platform olarak genç yetenekleri ödüllendirirken, iki ülke arasındaki kardeşlik vurgusunu sanat üzerinden yeniden teyit etti.

