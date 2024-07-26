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CIA Direktörü Bill Burns Roma'da Gazze için Müzakereler Yapacak

Bill Burns, Roma'da İsrail, Katar ve Mısır ile Gazze'de ateşkes müzakereleri için bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:53
CIA Direktörü Bill Burns Roma'da Gazze için Müzakereler Yapacak

CIA Direktörü Roma'da Kritik Müzakerelere İmza Atacak

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, pazar günü Roma'da üst düzey İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini görüşecek.

Beyaz Saray'dan Umutlu Gelişmeler

İtalya'nın başkenti Roma'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek toplantının, Hamas ile İsrail arasında kritik bir dönemeçte olan uzun süredir devam eden müzakereleri kapsaması bekleniyor.

Haberlere göre, Burns toplantıda Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile bir araya gelecek.

İsrailli Müzakerecilerin Umutsuzluğu

İsrailli müzakereciler, Netanyahu'nun "ulaşılması imkansız bir anlaşma" istemesi nedeniyle Roma'daki toplantıdan pek umutlu görünmüyor. Ancak Netanyahu, Beyaz Saray ziyareti sırasında Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından esir takası ve ateşkes için daha iyimser bir hava oluşturdu.

Bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun görüşmede Biden'a iki gün içinde Katar ve Mısır'la Hamas'a iletilmek üzere güncellenmiş bir teklif göndermeyi vaat ettiğini belirtti. Ancak konuya yabancı başka bir kaynak, Biden ve ekibinin görüşmeler sonrası Netanyahu'nun gerçekten bir anlaşma isteyip istemediğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Olumlu Gelişmelerin Beklenmediği Toplantı

Roma'daki toplantıda ilerleme beklemeyen İsrailli müzakereciler, Biden'ın Netanyahu'yu sert taleplerinden bazılarını yumuşatmaya ikna ettiğinden şüpheli. Bir İsrailli yetkili, "Netanyahu ulaşılması imkansız bir anlaşma istiyor. Şu anda hamle yapmaya hazır değil ve bu nedenle müzakerelerde bir krize doğru gidebiliriz." şeklinde konuştu.

CIA'nın toplantıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı bildiriliyor. Gazze'deki müzakereler için Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyareti ise ertelendi. Heyetin, Netanyahu ile Biden arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Doha'ya gitmesi bekleniyor.

İsrail'deki haberlere göre ise müzakere heyetinin önümüzdeki haftadan önce Katar'a gitmeyeceği öne sürüldü.

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