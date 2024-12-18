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CIA Direktörü Burns, Gazze'de Ateşkes Müzakereleri için Katar'a Gidiyor

CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Katar'a gidecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:28
CIA Direktörü Burns, Gazze'de Ateşkes Müzakereleri için Katar'a Gidiyor

CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Doha'ya gidiyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Gazze'deki Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakereleri üzerine görüşmeler yapmak amacıyla bugün Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

Axios haber sitesinin aktardığına göre, Burns, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, İsrail ve Hamas arasında süren dolaylı müzakerelerin son durumu değerlendirilecek. İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta kısıtlı yetkilere sahip bir İsrail heyetinin de Doha'ya gittiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" bildirib.

Öte yandan, Hamas, Katar'daki görüşmelerin "ciddi ve olumlu" geçtiğini, İsrail'in yeni şartlarını geri çekmesi halinde anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

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