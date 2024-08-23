CIA Direktörü William Burns, Kosova'yı Ziyaret Etti

CIA Direktörü Kosova'yı Ziyaret Etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Kosova ziyareti kapsamında ülkenin önde gelen liderleriyle bir araya geldi.

Önemli Görüşmeler Gerçekleşti

Burns, dün Priştine'ye öğle saatlerinde ulaşarak, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Osmani, bu buluşmayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD ile ittifak, güvenliğin, barışın ve başarının garantisidir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Albin Kurti ile İkinci Toplantı

Bunun ardından Burns, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaretin Kosova-ABD ilişkilerinde "tarihi bir anı" temsil ettiği vurgulandı.

Güçlü İlişkiler ve İleriye Dönük İşbirliği

Açıklamada, güvenlik ve istihbarat kurumlarının CIA ile olan işbirliğini ilerletme kararlılığına dikkat çekilerek, “Bu ziyaret, iki ülke arasındaki güçlü ve istikrarlı ilişkilerin bir kanıtı olup bölgede barış ve güvenliği sağlama amacı doğrultusunda stratejik işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat sunmaktadır.” denildi.

Kurti'den Teşekkür

Başbakan Kurti, görüşmede Burns’a sürekli destekleri için teşekkür ederken, ortak ilgi alanlarındaki işbirliğini daha da derinleştirme taahhüdünü sözlerine ekledi. Aynı zamanda Kosova'nın ekonomik büyüme ve demokratik ilerlemesine de değindi.

Burns, daha önce Bosna-Hersek ve Sırbistan’ı ziyaret etmişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns (sağda), Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Priştine’ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda) tarafından kabul edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns (sağda), Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Priştine’ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda) tarafından kabul edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns (sağda), Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Priştine’ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda) tarafından kabul edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns (sağda), Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Priştine’ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda) tarafından kabul edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns (sağda), Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Priştine’ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda) tarafından kabul edildi.