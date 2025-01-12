Cibaliya'da 8 İsrail Askere Saldırı: 3'ü Ciddi Yaralı

Gazze Şeridi'nin Cibaliya bölgesinde 8 İsrail askeri yaralandı, 3'ü ciddi durumda. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:17
Cibaliya'da 8 İsrail Askere Saldırı: 3'ü Ciddi Yaralı

Cibaliya'da Yaralı Askerlerin Durumu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sırasında, Cibaliya bölgesinde Givati Tugayı'na bağlı Rotem Taburu'ndan 8 asker yaralandı. Yaralanmalar, askerlerin içinde bulunduğu eve yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

Askerlerin Sağlık Durumu Stabil

İsrailli askeri muhabir Carmela Menashe, devlet televizyonu KAN'a verdiği bilgiye göre, yaralanan askerlerden 3'ünün ciddi şekilde yaralandığını, ancak sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ayrıca 4 İsrail askerinin öldüğünü ve 2'si ağır 6 askerin de yaralandığını bildirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, ölen asker sayısının toplamda 835 olduğunu açıkladı.

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