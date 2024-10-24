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Cibaliya'daki Hava Saldırısında 150'den Fazla Ölü

İsrail'in Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 150'den fazla kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:42
Cibaliya'daki Hava Saldırısında 150'den Fazla Ölü

İsrail'in Cibaliya Bölgesine Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Cibaliya bölgesinde yaşanan korkunç katliama dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.

Bölgedeki Aileler ve Saldırının Etkisi

Açıklama, İsrail ordusunun En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki yerleşim alanlarının tamamını hedef aldığı ve Filistinlilerin yaralıların taşınması için acil yardım çağrıları yaptığı kaydedildi.

Sivil Savunma ve Sağlık Hizmetlerinin Engellenmesi

Yine açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmaları üzerindeki engellemeleri nedeniyle ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.

İsrail'in Göç Planı ve Tarihsel Arka Plan

Cibaliya Mülteci Kampı’nın da dahil olduğu Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim tarihinde yoğun hava saldırıları düzenlenmiş, 6 Ekim tarihinden itibaren ise söz konusu bölgelere kara operasyonları başlatılmıştır. Bu durumun, daha önce basında yer alan ve "generallerin planı" olarak adlandırılan Filistinlilerin, Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi hedefiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Filistinlilere Yapılan Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerindeki Filistinlilere, haritasını paylaştığı alanları boşaltmaları çağrısında bulunmuştur. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeye davet etmiştir. Bu durum, "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorunlu göç ettirilmesini öngören planla benzerlik göstermektedir.

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