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Cibaliya'daki Saldırıda Can Kaybı 10'a Ulaştı

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Olayın detayları...

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:47
Cibaliya'daki Saldırıda Can Kaybı 10'a Ulaştı

Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırı Düzenlendi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği son saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Yetkilileri Açıklama Yaptı

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılana göre, bölgede yaşanan bu yeni çatışma, İsrail'in daha önceden başlattığı saldırıların bir devamı niteliğinde değerlendirildi.

Ölü Sayısı ve Yaralıların Durumu

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırının ardından, Filistin Kızılayı'na bağlı ekipler en az 10 cansız bedenin bulunduğunu bildirdi. Olayda yaralanan birçok kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Saldırıları Çocukları ve Kadınları Vuruyor

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın dahil olmak üzere toplamda 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti. Bununla birlikte, 97 bin 303 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insan bulunduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının açıkça hedef alınması, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına yol açıyor.

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