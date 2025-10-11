Cibuti'de "Eğitim ve Aile" Paneli — Türkiye Maarif Vakfı ve DERE Institute İşbirliği

Cibuti'de "Eğitim ve Aile" Paneli Türkiye Maarif Vakfı ve DERE Institute İşbirliğiyle Düzenlendi

Cibuti’nin önde gelen düşünce kuruluşu DERE Institute ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) işbirliğinde, “Eğitim ve Aile” temalı DERE Talks programı gerçekleştirildi. Etkinlik, eğitimde aile-okul işbirliğinin önemine dair güçlü mesajlar verdi.

Katılımcılar ve İzleyici

Panele Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanı Mustapha Mohamed Mahamoud, Kadın ve Aile Bakanı Mouna Osman Aden ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı (TMV) Mahmut Mustafa Özdil konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel kurum yöneticileri ve basın mensupları takip etti.

Panelde Öne Çıkan Görüşler

Mustapha Mohamed Mahamoud, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını vurgulayarak öğrencinin karakter gelişimi, aidiyet duygusu ve toplumsal sorumluluk bilincinin ailede şekillendiğini belirtti. Mahamoud ayrıca eğitim sisteminde disiplinin ve öğretici-öğrenci rollerinin net biçimde tanımlanmasının önemine dikkat çekti.

Mouna Osman Aden, aile bütünlüğünün öğrencinin başarısında belirleyici rol oynadığını ifade etti. Aden, “Aileler, çocukların okul hayatını yakından takip ederek eğitim süreçlerinde aktif birer paydaş olmalıdır.” sözleriyle ebeveyn katılımının altını çizdi.

Mahmut Mustafa Özdil, aile kavramının eğitimin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, “Bir çocuğun başarısındaki en önemli unsur ailedir, okul ancak bu temelin üzerine inşa edilebilir. Aile, sevginin, okul ise bilginin, keşfin ve sorgulamanın mekanıdır. Bu iki alan birbirini tamamladığında, çocuk hem aklını hem kalbini dinleyerek bir denge kurmayı öğrenir.” ifadelerini kullandı. Özdil, TMV'nin aile ile okul arasındaki bağı güçlendirmek için düzenlediği atölye, seminer ve ebeveyn eğitimlerine değindi ve velileri eğitimin pasif izleyicileri değil aktif ortakları olmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Sonuç ve Vurgu

Panelde, eğitimin kalıcı ve sürdürülebilir başarısının ancak güçlü aile desteğiyle sağlanabileceği yönünde görüş birliği sağlandı. Aile ile okul arasındaki işbirliğinin yalnızca bireyin değil toplumun da gelişimi için vazgeçilmez bir unsur olduğu vurgulandı. Etkinlik, aile temelli eğitim anlayışının geleceğin bilinçli, değerlerine bağlı ve sağlıklı toplumlarını inşa etmedeki belirleyici rolünü öne çıkardı.

Etkinlik ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” vizyonunun Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası eğitim faaliyetlerindeki yansımalarını gösterdi.

