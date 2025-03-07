Cidde'de Önemli Toplantı: Suudi Arabistan, ABD ve Ukrayna Bir Araya Geliyor

Suudi Arabistan, ABD ve Ukrayna arasındaki toplantının gelecek hafta Cidde'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke, bu önemli zirvenin ev sahipliğini üstlenmekten büyük mutluluk duymaktadır.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Ukrayna krizini sona erdirmek adına kalıcı barış sağlama çabalarına devam ettiği vurgulandı. Son üç yıl içinde bu konuda birçok toplantıya ev sahipliği yapıldığını hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.