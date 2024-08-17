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Cide'deki Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tekne kazasında hayatını kaybeden Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:56
Cide'deki Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cide'deki Tekne Kazası Sonrası Feci Kayıplar

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan korkunç bir tekne kazasında hayatını kaybeden Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli son yolculuklarına dualar eşliğinde uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

11 Ağustos'ta yaşanan kazada kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'ye ait cesetler dün Gideros Koyu açıklarında bulundu. Gülcan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, Hanönü ilçesindeki Sirke Köyündeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra, köy camisinde cenaze namazı kılındı ve aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gülcan’ın yakınlarının yanı sıra Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Hülya Mütevelli'nin cenazesi de Devrekani ilçesi Mütevelli Köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kazanın Ardındaki Olaylar

11 Ağustos tarihinde, Cide ilçesi Gideros Koyu açıklarında gezi sırasında batmaya başlayan 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne üzerinde 6 kişi bulunuyordu. Yakındaki balıkçılar, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmayı başardı ancak 3 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki ceset bulundu ve hala kaybolan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son yolculuğuna uğurlandı. Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyünde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son yolculuğuna uğurlandı. Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyünde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan son yolculuğuna uğurlandı. Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyünde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

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