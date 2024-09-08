Çiftçilere 406,6 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Çiftçilere Destek Ödemesi Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplamda 406 milyon 577 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yaptığını duyurdu.

Ödeme Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "406 milyon 577 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." şeklinde ifadeler yer aldı.

Ayrıca, destek ödemesinin kapsamı ile ilgili bilgiler de verildi:

Bireysel sulama sistemlerine: 187 milyon 735 bin 315 lira

Kırsal kalkınma yatırımlarına: 117 milyon 717 bin 485 lira

İpek böceği yetiştiriciliğine: 100 milyon 449 bin 600 lira

Hayvan gen kaynakları çalışmalarına: 674 bin 600 lira

Bu desteklerin, çiftçilerin gelir düzeyini artırması ve tarımsal üretkenliği desteklemesi hedefleniyor.