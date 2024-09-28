Çiftçilerimizin Yanındayız: İYİ Parti'den Kahramanmaraş'ta Ceviz Festivali Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Ceviz Festivali Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş'taki 8'inci Ceviz ve Kültür Festivali'nde çiftçi desteklerine dair önemli mesajlar verdi.

Çiftçilerin Maliyet Dertlerine Çözüm İhtiyacı

Dervişoğlu, "Çiftçilerimizin maliyetlerini azaltacak, üretimde verimliliği arttıracak politikaları hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda, yerli üreticiyi ithal ürünlere karşı koruyacak önlemleri geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ceviz üreticilerinin giderek zorlandığına dikkat çeken Dervişoğlu, Gıda Tarım Örgütü verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin dünya ceviz üretiminde dördüncü sırada yer aldığını, ancak verimlilik açısından hala yeterli seviyede olmadığını belirtti.

Maliyetler ve Üretim Sorunları

Dervişoğlu, "Üreticilerimiz, hem yüksek maliyetlerle mücadele ediyor, hem de emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Ülkemizdeki ceviz üretimi, iç talebi karşılamaktan uzak ve ceviz ithalatına bağımlı hale gelmiş durumda" diyerek sorunları dile getirdi.

Yüksek girdi maliyetlerinin ceviz üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Dervişoğlu, üretim fiyatlarının maliyetlerle orantısız bir şekilde düşük kalmasının çiftçileri derinden etkilediğini vurguladı.

Kahramanmaraş Ziyareti ve Festivaldeki Etkinlikler

Bir dizi program nedeniyle Kahramanmaraş'a gelen Dervişoğlu, Çağlayancerit Belediyesi'ni ziyaret edip Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra festivale katılarak, Çağlayancerit cevizinin kalitesine ve Türkiye için önemine vurgu yaptı.

Festivalde yer alan Çağlayancerit Kaymakamı Adnan Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek ve partililer, Dervişoğlu'nun ardından festival alanını gezdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.