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Çiftlik Bank davası gelişmesi! Tosuncuk Mehmet Aydın: " Tahliye edilirsem mağdurların zararlarını karşılarım"

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Çiftlik Bank ana davasında, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın da dahil olmak üzere 20 sanığın duruşması SEGBİS aracılığıyla gerçekleştirildi. Mehmet Aydın, "Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım" diyerek savunma yaptı ve tahliye edilmesi durumunda mağdurların zararlarını karşılayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:59
Çiftlik Bank davası gelişmesi! Tosuncuk Mehmet Aydın: " Tahliye edilirsem mağdurların zararlarını karşılarım"

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Çiftlik Bank ana davasında, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın da dahil olmak üzere 20 sanığın yargılanması sürüyor. Duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkemede savunma yapan Aydın, "Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem, mağdurların zararlarını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum" dedi. Aydın, bilirkişi raporunun dolandırıcılık kastını ortaya koymadığını belirtti.

FATİH VE MEHMET AYDIN'IN TALEPLERİ

Fatih ve Mehmet Aydın, şirketlerin değerinin tespit edilerek mağdurların zararlarının karşılanmasını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyayı savcıya gönderdi.

İDDİANAMEYE GÖRE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 müşteki bulunuyor ve sanıkların 86 bin 114 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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